В ТюмГУ предложили вариант извлечения ключевых фраз из текста

Статья «Применение суммирования текста на основе преобразователя для генерации ключевых фраз» ученых кафедры программного обеспечения ИМиКТ ТюмГУ Анны Глазковой и Дмитрия Морозова вышла в журнале «Лобачевский математический журнал».
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