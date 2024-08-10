Путин выразил соболезнования президенту Бразилии из-за крушения самолета

REUTERS/Jorge Silva Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве в связи с крушением пассажирского самолета, которое унесло жизни 61 человека.
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