Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшей главы Государственного комитета по молодежной политике Яны Гайдук по статье "Злоупотребление должностными полномочиями"

Прокуратура республики завершила расследование дела в отношении бывшей главы Государственного комитета по молодежной политике Яны Гайдук, которая обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии