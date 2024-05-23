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Региональная Юридическая Служба

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Главу управления связи ВС генерала Шамарина арестовали по делу о крупной взятке

Главу управления связи ВС генерала Шамарина арестовали по делу о крупной взятке

ФОТО: МИНОБОРОНЫ РФ 23 мая 2024 года по решению 235-го гарнизонного военного суда начальник Главного управления связи ВС РФ, генерал-лейтенант Вадим Шамарин взят под стражу по делу о взятке, сообщает РИА Новости.

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