Первые двигатели для ракеты "Ангара-А5М" поступят в 2024 году

НПО "Энергомаш" продолжает работу над созданием новых ракетных двигателей для различных проектов. Генеральный директор компании Игорь Арбузов сообщил, что к концу 2024 года будут поставлены первые двигатели РД-191М для модернизированной ракеты-носителя "Ангара-А5М".