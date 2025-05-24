ПВО сбила 94 украинских БПЛА над 6 регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ в течение ночи и утром в субботу, 24 мая 2025 года, уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над несколькими регионами страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии