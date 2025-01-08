Мальдивские острова повысили налоги и сборы с туристов

Отдых на Мальдивах становится дороже. Власти этого островного государства с конца 2024-го – начала 2025 года резко повысили налоги и сборы, связанные с туристической отраслью, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
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