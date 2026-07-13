В Свердловской области выдан единственный в сезоне пляжный сертификат

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выдало санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее соответствие санитарным правилам для использования в рекреационных целях пляжа и части акватории Леневского водохранилища.
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