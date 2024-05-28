Владелец АЗС объяснил, что делать, если водитель слишком долго занимает колонку на заправке

Заправка на АЗС, фото: njcar.ru Длинные очереди на автозаправках в час пик – это зачастую результат медлительности водителей, которые после оплаты за топливо решают, что самое время насладиться чашечкой кофе, а затем посетить туалет.
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