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Затяжная магнитная буря достигнет Земли 17 августа

Затяжная магнитная буря достигнет Земли 17 августа

Затяжная магнитная буря обрушится на Россию с 17 августа. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, магнитная буря ожидается в среду, 17 августа.

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