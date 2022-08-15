Затяжная магнитная буря достигнет Земли 17 августа

Затяжная магнитная буря обрушится на Россию с 17 августа. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, магнитная буря ожидается в среду, 17 августа.