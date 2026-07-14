В Киргизии правительство запретило экспорт топлива

Временный запрет на вывоз топлива введен в Киргизии с целью насыщения внутреннего рынка и облегчения правил ввоза нефтепродуктов, 13 июля постановление правительства опубликовано на его официальном сайте.
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