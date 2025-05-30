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Петербургский дневник

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В Кингисеппском районе мужчина предстанет перед судом из-за травмирования рабочего

В Кингисеппском районе мужчина предстанет перед судом из-за травмирования рабочего

Потерпевший получил открытый многооскольчатый перелом левой бедренной кости Кингисеппский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ленинградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего обвиняемого по статье 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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