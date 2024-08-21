Бывший офицер Народной Милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко проинформировал о том, что боевики Вооружённых сил киевского режима оказались под перекрёстными ударами неподалёку от расположенного на республиканской территории населённого пункта Белогоровка.
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