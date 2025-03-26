ТАСС: аферисты под видом владельцев салонов могут красть деньги россиянок

В марте этого года аферисты придумали новую схему с кражей денег у жительниц России. Им предлагают посещение в салон красоты якобы успешные мужчины 30-35 лет, уже пострадали около 190 человек, передает ТАСС.
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