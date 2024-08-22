Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Новый стандарт электронных учебников внедрили в Казахстане

Новый стандарт электронных учебников внедрили в Казахстане

Это означает внедрение единого подхода к разработке таких учебников, передает informburo.kz. В Казахстане вступил в силу новый национальный стандарт электронных учебников, сообщили в Институте стандартизации и метрологии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх