Новый стандарт электронных учебников внедрили в Казахстане

Это означает внедрение единого подхода к разработке таких учебников, передает informburo.kz. В Казахстане вступил в силу новый национальный стандарт электронных учебников, сообщили в Институте стандартизации и метрологии.
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