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Новый поворот в деле Скрипалей грозит отставкой правительству Британии

Новый поворот в деле Скрипалей грозит отставкой правительству Британии

Великобритания оказалась в довольно сложном положении из-за нового поворота в деле Скрипалей. Такими данными поделился австралийский журналист Джон Хелмер.

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степан дунов
Скорее всего с этим полицейским случится несчастный случай.
Неизвестно Неизвестно
Отравится "Новичком"
Boris Janovsky
Если не дурак, то его показания уже записаны, заверены и лежат в банке какой-нибудь Гваделупы. И при необходимости будут опубликованы.
Tatyana Fedotova
Если не дурак.
Леонид Стронгин
Публичное вымогательство, как то это несерьезно. К тому же, истина в этом деле там никому не нужна.
Vladimir Lenkov
Зато истина нужна здесь. А если попросить по-тихому, то так же по-тихому и похоронят.
Леонид Стронгин
Все равно ничего не дадут. Разве что за интервью. А мы и они, - это два мира, все меньше между собой сообщающиеся.
Людмила Михайлова
Это же моральный ущерб - ему же лечиться надо от такой " травмы"..у них же ВСЕ " сУрьезно"..Это у нас такие "травмы" не оплачиваются а у них - живи безбедно потом...
Эдуард Калмыков
Вот интересно а у нас такой пустяк может вызвать "отставку правительства"? Даже смешно.
Людмила Михайлова
Что вы ВСЕ на себя "натягиваете".., думаю такой бездоказательный "концерт"..в принципе не возможен..А вот у них.., а вот у НАС..
Malina
да ликвидируют этого "сержанта"...
Andrey Korolkevic
Неужели ещё кто то веиит,что Скрипалей травили "новичком"?
Boris Janovsky
Сразу, во веки веков, аминь!!!
Алина
Кто бы сомневался,что правда скрыта ? Но жизни полицейского есть угроза. Если его мучает совесть,может он и правду раскроет...
Влад и мир
А почему бы нашим российским спецслужбам не заплатить этому сержанту за правдивую информацию. Он требует деньги за молчание, а наши ему заплатят за информацию.
Tatyana Fedotova
Вы что? Хотите, чтобы те начали орать, что это нанятый кремлём товарищ? Нет уж. С шулерами лучше ни в какие игры не играть. Подальше, подальше от этих товарищей. На фиг, на фиг...... Лучше не вляпаться.
Влад и мир
Так они все равно скажут, что сержанта завербовали Петров и Баширов. Что бы шантажировать мелкобритские власти. Скорее всего его грохнут. А так, хоть что-нибудь полезное узнали бы!
Tatyana Fedotova
Смысл? Если воспользоваться не получится. Лучше игнорировать. Это действеннее. " Тьфу на тебя" " Тьфу на тебя ещё раз" Классика.
Житель Земли Макаренков
Мелкобриты такие сказочники, что бы он не рассказал, всё равно сочинят такую небылицу, что мол, он вошёл, а там привидения скрипалей..., ему пригрозили..., долго боялся..., вообщем сошёл с ума...
Леонид
На сержанта Короновирус еще не нападал? Значит, нападет в ближайшее время.
Vladimir Lioubimcev
Шантажирует?... Догавкается... А что там за секрет такой секретный? ЧТО НИКАКОГО ОТРАВЛЕНИЯ Скрипалей на самом деле не было?... Тоже мне, тайна...
Виктор В
Ликвидируют и свалят на предыдущих "отравителей".
Арсен Межлумов
Всё идёт к тому, что Борису Джонсу придется обратиться за помощью к Петрову и Баширову.
Александр Зиборов
АЮ Медведь
Правда все равно рано или поздно вылезет наружу.
Светлана Иванова
Как бы не убили его за эту дерзость!!
Piotr Priladyshev
Кто помнит Дело всемирно известного Ученого-химика и его внезапную смерть- у того сомнений в том что и этого правдолюба- полицейского пристрелят или удавят задолго до Суда!
Юрий Шестаков
В период "перестройки" знающие её подноготную прыгали из окон... кто помнит, конечно. И причём совершенно случайно! Здесь тоже подобное может произойти или как-то по-другому - с английским акцентом.

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