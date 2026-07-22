В первый в мире Honor Robot Phone добавили режим «Мастер кино» с технологиями ARRI

Он выйдет уже в августеHonor продолжает раскрывать возможности камеры будущего Robot Phone. На этот раз глобальный директор по маркетингу компании Гуань Хайтао продемонстрировал интерфейс камеры смартфона, подтвердив появление нового режима съемки «Мастер кино» (Master Cinema).
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