Придется сделать серьезный выбор: любовный гороскоп для Львов на 2024 год

Новый год — чудесная пора, чтобы изменить жизнь к лучшему. Если верить прогнозам, то 2024-й действительно окажется волшебным, так как его символом станет Дракон — единственный управитель, которого можно найти только на страницах древних легенд.
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