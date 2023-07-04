Нападающий "Вашингтона" Пасиоретти заявил, что может многому научиться у Овечкина

Нападающий Макс Пасиоретти, который заключил однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", оценил состав "столичных" и тот факт, что теперь будет играть вместе с российским хоккеистом Александром Овечкиным.