Что посеешь и пожнешь: когда семеноводы обеспечат импортозамещение посевного материала

Семеноводство и селекция отнесены к приоритетам развития отечественного агропрома. От успехов в этой сфере во многом зависят продовольственная безопасность и сохранение позиций России как ключевого игрока на глобальном рынке сельхозпродукции.
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