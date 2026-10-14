Украина не сможет выиграть войну на истощение против России, особенно в сценарии «войны городов». Об этом в эфире «Лучшего радио Израиля» заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».