Путин: позиция КНДР по Украине подтверждает суверенный курс страны

Позиция властей Северной Кореи по украинскому вопросу подтверждает суверенный курс страны. Такую оценку точке зрения КНДР дал президент России Владимир Путин во время визита в Пхеньян, сообщило РИА «Новости».
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