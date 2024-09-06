Тротил пойдёт на Запад: в Индии открылся новый оружейный завод Компания SBL Energy Limited, один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в Индии, открыла завод по производству тротила.
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Тротил пойдёт на Запад: в Индии открылся новый оружейный завод Компания SBL Energy Limited, один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в Индии, открыла завод по производству тротила.
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