Угадайте советские мультфильмы про гостей: вы не проходите, если росли в СССР!

Проходите и проверяйте, насколько вы не вхожи в золотой фонд мультипликации СССР! фото: YouTubeТест ностальгический и веселый, так что будьте как дома! А приготовили мы вам его ради праздника: 4 августа — День гостя в России.
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