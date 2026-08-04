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Угадайте советские мультфильмы про гостей: вы не проходите, если росли в СССР!

Угадайте советские мультфильмы про гостей: вы не проходите, если росли в СССР!

Проходите и проверяйте, насколько вы не вхожи в золотой фонд мультипликации СССР! фото: YouTubeТест ностальгический и веселый, так что будьте как дома! А приготовили мы вам его ради праздника: 4 августа — День гостя в России.

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