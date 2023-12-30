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Закон, порядок, государство

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В Свердловской области Госавтоинспекторы помогли детям, оказавшимся в заторе на трассе в ночное время из-за снегопада

В Свердловской области Госавтоинспекторы помогли детям, оказавшимся в заторе на трассе в ночное время из-за снегопада

Накануне ночью на 292-м км трассы Пермь - Екатеринбург экипаж ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по г. Первоуральску при надзоре за дорожным движением обнаружили стоящий в заторе автобус с детьми.

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