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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реалу» интересен вратарь «Пеньяроля» и Уругвая U20 Родригес. Он выиграл чемпионат мира в 2023 году

«Реалу» интересен вратарь «Пеньяроля» и Уругвая U20 Родригес. Он выиграл чемпионат мира в 2023 году

Внимание испанского клуба привлек выступающий в системе «Пеньяроля» Рандаль Родригес. Пока что не до конца ясно, останутся ли в составе «Реала» на следующий сезон вратари Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага.

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