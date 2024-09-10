Некоторым замам главы уральской столице грозит наказание.В мэрию Екатеринбурга нагрянула прокурорская проверка, по результатам которой некоторые замы главы уральской столицы Алексея Орлова могут быть наказаны, сообщает URA.
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