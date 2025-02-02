Генерал, бравший Курахово, получил "черную метку". Предателями оказались два москвича

Михалыч Нельзя так руководить огромной страной не используя проверенный кровью советский опыт. Если не будем жестоки с врагами - проиграем и опоздаем с переменами, которые уже идут в мире.

Александр Рус узнали имена?так что мешает сломать ублюдкам рожи и хребты?а потом сжечь их на глазах тех,кто их высрал?