СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 325 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Да  не  был  он  и рядом  с  КГБ, он  как-т о  по  кретинизму  своему  назвал  номер  части. А  в  материалах  я  наш..."Его призрак прод...
  • Георгий Корнев
    Да, да справляется. Вспомним ещё бывшего командира подлодки Ржитского, Владлена Татарского, Дарью Дугину, покушение н...Генерал, бравший ...
  • Alex Nемо
    Охранник вынес придурошную  за пределы здания и просто выбросил её за дверь! В целях экономии времени и сил..."Ты попробуй сним...

Генерал, бравший Курахово, получил "черную метку". Предателями оказались два москвича

Генерал, бравший Курахово, получил "черную метку". Предателями оказались два москвича

ИА Новороссия Фото: Царьград Служба безопасности Украины (СБУ) провела операцию, целью которой стал генерал-майор Виталий Терехин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михалыч
Нельзя так руководить огромной страной не используя проверенный кровью советский опыт. Если не будем жестоки с врагами - проиграем и опоздаем с переменами, которые уже идут в мире.
Ответить
7 час.
Александр Рус
узнали имена?так что мешает сломать ублюдкам рожи и хребты?а потом сжечь их на глазах тех,кто их высрал?
Ответить
5 час.
Георгий Корнев
Да, да справляется. Вспомним ещё бывшего командира подлодки Ржитского, Владлена Татарского, Дарью Дугину, покушение на Прилепина. Нашли расходный &quot;материал&quot;. А Как искоренение агентурной сети? Кто то же принёс в тайник венок.  Кто то доставил в Росссию  взрывчатку, и заложил в тайник при терракте с убийством генерала Кириллова.
Ответить
1 час.
наверх