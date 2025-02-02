ИА Новороссия Фото: Царьград Служба безопасности Украины (СБУ) провела операцию, целью которой стал генерал-майор Виталий Терехин.
Генерал, бравший Курахово, получил "черную метку". Предателями оказались два москвича
Комментарии
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Михалыч
Нельзя так руководить огромной страной не используя проверенный кровью советский опыт. Если не будем жестоки с врагами - проиграем и опоздаем с переменами, которые уже идут в мире.
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7 час.
Александр Рус
узнали имена?так что мешает сломать ублюдкам рожи и хребты?а потом сжечь их на глазах тех,кто их высрал?
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5 час.
Георгий Корнев
Да, да справляется. Вспомним ещё бывшего командира подлодки Ржитского, Владлена Татарского, Дарью Дугину, покушение на Прилепина. Нашли расходный "материал". А Как искоренение агентурной сети? Кто то же принёс в тайник венок. Кто то доставил в Росссию взрывчатку, и заложил в тайник при терракте с убийством генерала Кириллова.
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1 час.
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