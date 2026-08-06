OpenAI выплатит $3,2 млн по делу о дискриминации американских работников при найме

Соглашение достигнуто в рамках правительственной инициативы по защите интересов локальных кадров. Ранее Минюст установил, что OpenAI отдавала предпочтение иностранным специалистам по визам, создавая дискриминационные условия для американских граждан.
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