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УтроNews

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OpenAI выплатит $3,2 млн по делу о дискриминации американских работников при найме

OpenAI выплатит $3,2 млн по делу о дискриминации американских работников при найме

Соглашение достигнуто в рамках правительственной инициативы по защите интересов локальных кадров. Ранее Минюст установил, что OpenAI отдавала предпочтение иностранным специалистам по визам, создавая дискриминационные условия для американских граждан.

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