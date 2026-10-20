Семья Ольги и Александра Прохоровых из села Фокино Воротынского округа победила во Всероссийском конкурсе «Семья года‑2026» в номинации «Сельская семья».
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