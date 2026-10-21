Голос Аиды Ведищевой слышали миллионы, даже если не знали, кому он принадлежит. Это он звучит в «Кавказской пленнице», где Наталья Варлей напевает «Песенку о медведях», и в «Бриллиантовой руке», где Светлана Светличная ведёт томное танго «Помоги мне».