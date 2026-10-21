Голос Аиды Ведищевой слышали миллионы, даже если не знали, кому он принадлежит. Это он звучит в «Кавказской пленнице», где Наталья Варлей напевает «Песенку о медведях», и в «Бриллиантовой руке», где Светлана Светличная ведёт томное танго «Помоги мне».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Олег Стриженов: «...
- А В четвертый раз: ...
- «Пусть говорит со...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым