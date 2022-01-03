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Сосновский резко ответил Гозману за «просьбу» к главному раввину России

Сосновский резко ответил Гозману за «просьбу» к главному раввину России

Общественный и политический деятель Леонид Гозман написал обращение в главному раввину России Берл Лазару, в котором попросил «исключить депутата Госдумы Александра Хинштейна из евреев за оскорбление чувства национальной гордости еврейского народа».

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