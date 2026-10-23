Среднемесячный заработок казахстанцев во втором квартале 2026 года достиг 486 388 тенге, однако половина работающих получает менее 348 415 тенге.
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