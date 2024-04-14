Запад грозит России обновлённой Антантой

Natalija Osminina Такой ереси еще не читала: "Это поставит крест на надеждах британских и французских элит взять верх над Евросоюзом" - автор точно идиот. Вообще-то, Франция - в ЕС, а не воюет с ним. И ЕС уничтожают англосаксы, в открытую только США, а Лондон -тайно. И ЕС в любом случае распадется. И соберется в новые зоны влияния. А Германия распадется на три части, одна из которызх будет в зоне Великобритании, другая- в Российской.

Anna Brave Для того, чтобы взять верх, не обязательно воевать. Диктовать условия ЕС, как сейчас их диктуют США. Просто так ЕС не развалится, но стремиться к этому надо.