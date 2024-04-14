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Запад грозит России обновлённой Антантой

Запад грозит России обновлённой Антантой

  Власти Великобритании и Франции выдали полностью свою роль поджигателей войны на Украине. Это было известно и без их признаний.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Такой ереси еще не читала: &quot;Это поставит крест на надеждах британских и французских элит взять верх над Евросоюзом&quot; - автор точно идиот. Вообще-то, Франция - в ЕС, а не воюет с ним.   И ЕС уничтожают англосаксы, в открытую только США, а Лондон -тайно. И ЕС в любом случае распадется. И соберется в новые зоны влияния. А Германия распадется на три части, одна из которызх будет в зоне Великобритании, другая- в Российской.
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19 час.
Anna Brave
Для того, чтобы взять верх, не обязательно воевать. Диктовать условия ЕС, как сейчас их диктуют США. Просто так ЕС не развалится, но стремиться к этому надо.
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14 час.
Natalija Osminina
Да, США диктуют условия ЕС . Но кроме того, гглавная цель США - это деиндустриализация ЕС. США ЕС грабят, в нищающем на глазах ЕС сейчас придут оппозиционнные элиты.  И ЕС будет  разпадаться.  Лондон , как главный интерессант, поджидает этого распада. Как и Россия. Лондону  нужно, чтобы ЕС развалился как можно скорее, иначе Лондон не жилец. Весь его брексит был направлен на развал ЕС. И в этом Лондон действует и в интересах России.   Потому что распавшийся ЕС должен переформатироваться в новые зоны влияния, на Западе- зону Великобритании, на Востоке- России, в центре между ними - зону Ватикана.
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13 час.

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