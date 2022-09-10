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Спрос на российскую нефть сохранится в течение десятилетий

Спрос на российскую нефть сохранится в течение десятилетий

Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила, что предельная цена на нефть из России, которую намерены установить США и их партнеры по G7, будет выше себестоимости производства нашего сырья, хотя и окажется «сильно пониженной».

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