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Нейробиологи обнаружили, что красивая музыка вызывает уникальные модели мозговых связей

Исследование показало, что прослушивание музыки, которую мы считаем красивой, активирует уникальные связи между зонами вознаграждения и визуальными образами.

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