Зеленский признал продвижение российских войск

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе, обращаясь к лидерам Евросоюза, признал факт продвижения российских войск и попросил у Запада все средства, которые помогут ВСУ удержать линию боевого соприкосновения.
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