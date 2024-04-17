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Зеленский признал продвижение российских войск

Зеленский признал продвижение российских войск

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе, обращаясь к лидерам Евросоюза, признал факт продвижения российских войск и попросил у Запада все средства, которые помогут ВСУ удержать линию боевого соприкосновения.

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