Адам Кадыров получил третью государственную награду после избиения Никиты Журавеля Елена Галицкая24 октября стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов лично наградил 15-летнего сына главы Чечни, Адама Кадырова, орденом «Дуслык», который является вторым по значимости в республике.
Адам Кадыров получил третью государственную награду после избиения Никиты Журавеля
Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Стыдоба началась еще с того момента, когда человека, совершившего преступление в Волгограде, посадили в чеченскую тюрьму, а расследование передали следственному комитету Чеченской республики. И никто до сих пор не объяснил, почему было допущено такое нарушение процессуальных норм (ст. 152 УПК РФ). Кстати, никому неизвестно, почему суд до сих пор так и не состоялся. Может, уже и судить то некого. Не удивлюсь, если выяснится, что этого самого Журавеля давно уже казнили по законам шариата без всяких судов и следствий.
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4 д.
Юрий Сидоров
Вся история сплошной пипец. От начала и непонятного конца. Очень смахивает на дурдом. Героизм отсутствует с обоих сторон. За что награды, а тем более почитание?! Не пример.
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4 д.
А
Алексей
ПОДАРОК ОТ ПАПЫ, НА КАВКАЗЕ ТАК ПРИНЯТО...
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4 д.
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