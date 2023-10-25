Адам Кадыров получил третью государственную награду после избиения Никиты Журавеля

ИК

Иосиф Калинин

Стыдоба началась еще с того момента, когда человека, совершившего преступление в Волгограде, посадили в чеченскую тюрьму, а расследование передали следственному комитету Чеченской республики. И никто до сих пор не объяснил, почему было допущено такое нарушение процессуальных норм (ст. 152 УПК РФ). Кстати, никому неизвестно, почему суд до сих пор так и не состоялся. Может, уже и судить то некого. Не удивлюсь, если выяснится, что этого самого Журавеля давно уже казнили по законам шариата без всяких судов и следствий.