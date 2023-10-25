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Адам Кадыров получил третью государственную награду после избиения Никиты Журавеля

Адам Кадыров получил третью государственную награду после избиения Никиты Журавеля

Адам Кадыров получил третью государственную награду после избиения Никиты Журавеля Елена Галицкая24 октября стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов лично наградил 15-летнего сына главы Чечни, Адама Кадырова, орденом «Дуслык», который является вторым по значимости в республике.

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Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Стыдоба началась еще с того момента, когда человека, совершившего преступление в Волгограде, посадили в чеченскую тюрьму, а расследование передали  следственному комитету Чеченской республики. И никто до сих пор не объяснил, почему было допущено такое нарушение процессуальных норм (ст. 152 УПК РФ).                                                           Кстати, никому неизвестно, почему суд  до сих пор так и не состоялся. Может, уже и судить то некого. Не удивлюсь, если выяснится, что этого самого Журавеля давно уже казнили по законам шариата без всяких судов и следствий.
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4 д.
Юрий Сидоров
Вся история сплошной пипец. От начала и непонятного конца. Очень смахивает на дурдом. Героизм отсутствует с обоих сторон. За что награды, а тем более почитание?! Не пример.
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4 д.
А
Алексей
ПОДАРОК ОТ ПАПЫ, НА КАВКАЗЕ ТАК ПРИНЯТО...
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4 д.

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