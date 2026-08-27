ДельтаЛизинг сохранил высокие результаты по итогам первого полугодия 2026 года

ООО «ДельтаЛизинг» (входит в группу «Инсайт Лизинг»), один из ведущих игроков на рынке лизинга оборудования, сообщает о публикации промежуточных консолидированных финансовых результатов за 6 месяцев 2026 года, подготовленных по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
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