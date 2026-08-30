Минтранс России готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Андрей Никитин.
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