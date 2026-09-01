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В США вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура

В США вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура

 © AP Суд присяжных в Лас-Вегасе признал бывшего лидера банды «Крипс» Дуэйна «Кеффи Ди» Дэвиса виновным в организации убийства Тупака Шакура в 1996 году.

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