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Пятый канал

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«Боль адская»: Лерчек снова госпитализировали

«Боль адская»: Лерчек снова госпитализировали

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, снова была госпитализирована после того, как пожаловалась на сильные боли в ногах и спине.

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