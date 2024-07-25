Минфин Японии: G7 не приняла решения по использованию активов РФ

Страны «Большой семерки» (G7) не приняли какого-либо решения по использованию замороженных активов РФ в Европе для помощи Украине, вопрос остается на повестке дня, заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.
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