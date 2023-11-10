Страны ЕС призвали не спешить использовать замороженные активы РФ

Крупные страны Евросоюза, в том числе Франция, Германия, Италия и Бельгия, «с осторожностью относятся» к ускорению усилий по использованию прибыли от замороженных за границей активов России, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
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