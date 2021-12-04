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Мишустин назвал технологическое будущее общим делом всех государств

Михаил Мишустин открыл День России на "ЭКСПО-2020". "Мы приглашаем международное научное сообщество к новым совместным исследованиям и разработкам в высокотехнологичных сферах, в том числе в космосе, авиации, зеленой энергетике и мирном атоме.

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