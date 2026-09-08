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Царьград

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Гатилов открыл первый памятник Пушкину в Швейцарии при ООН

Гатилов открыл первый памятник Пушкину в Швейцарии при ООН

В Женеве, в представительстве России при ООН, открыт первый в Швейцарии памятник Александру Пушкину. Бюст великого русского поэта, созданный скульптором Григорием Потоцким, был установлен в присутствии Геннадия Гатилова и других официальных лиц.

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