Уроженец Средней Азии лишён гражданства Рязанской области за уклонение от учёта в военкомате

Мужчина получил российский паспорт в декабре 2025 года, но не выполнил обязательство встать на воинский учёт, что является основанием для прекращения гражданства по закону.
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