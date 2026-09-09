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Рязанские новости

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Уроженец Средней Азии лишён гражданства Рязанской области за уклонение от учёта в военкомате

Уроженец Средней Азии лишён гражданства Рязанской области за уклонение от учёта в военкомате

Мужчина получил российский паспорт в декабре 2025 года, но не выполнил обязательство встать на воинский учёт, что является основанием для прекращения гражданства по закону.

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