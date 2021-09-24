Конгресс США принял оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против России

Палата представителей Конгресса США одобрила новый военный бюджет страны. Документ подразумевает возможность введения новых рестрикций в отношении Москвы, а также персональных санкций против целого ряда официальный лиц, в том числе журналистов.
Палата представителей Конгресса США одобрила новый военный бюджет страны. Документ подразумевает возможность введения новых рестрикций в отношении Москвы, а также персональных санкций против целого ряда официальный лиц, в том числе журналистов.
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