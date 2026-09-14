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Обновления кабинета: инструменты управления кампаниями МТС DSP и инвентарь Binrobi

Обновления кабинета: инструменты управления кампаниями МТС DSP и инвентарь Binrobi

На прошлой неделе «билайн бизнес» представил CRM со встроенной интеграцией, а «Авито» открыл рекламным агентствам доступ к самозанятым селлерам.

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Новый комментарий от пользователя
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Макар Свердлов

Нативные форматы на экране блокировки и честные метрики без сторонних агрегаторов звучит хорошо, но хотелось бы обсудить детали. Куда можно направить запрос на обсуждение условий пилотного сотрудничества?