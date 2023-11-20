Победительница Евровидения-2016 Джамала объявлена в розыск в РФ

Розыск может быть связан с делом о распространении фейков о ВС РФ.фото: wikipedia.org/Albin Olsson--> Украинская певица Сусана Джамаладинова, более известная как Джамала, объявлена в розыск по уголовной статье.
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